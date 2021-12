130,7 M$ dépensés jusqu’à maintenant pour le tramway

Jusqu’à maintenant, la Ville de Québec a dépensé 130,7 millions $ pour son projet de tramway, avec un ralentissement des investissements en raison du retard d’un an dans l’approvisionnement.

Le directeur général de la Ville, Luc Monty, a présenté jeudi en comité plénier les aspects budgétaires du projet de tramway. On n’a pas abordé les aspects techniques, qui seront présentés au début 2022, dans un état des lieux promis par l’administration Marchand.

Sur les 130 millions $ qui ont été dépensés jusqu’à maintenant, 91,7 millions $ ont été injectés pour des plans et devis et 39 millions $ pour des activités et des travaux préparatoires.

Appel de qualification repris

En juin, l’appel de qualification qui vise à dénicher des entreprises pour bâtir le tramway et fournir le matériel roulant a été annulé. Il a été scindé en deux, puis repris en septembre. «En raison du report d’un an des délais pour l’approvisionnement, on a des montants investis qui sont moins élevés» que prévu au cours des années 2022, 2023 et 2024, a expliqué M. Monty. En 2025, 2026 et 2027, ils s'accéléreront pour rattraper le rythme prévu à la fin du projet, qui se trouve toujours dans l’enveloppe de 3,365 milliards $. «À la fin, on arrive à la même place, mais entretemps, les investissements sont décalés.»

Les discussions avec le gouvernement pour tout ce qui concerne le projet sont toujours en cours, a indiqué le maire, Bruno Marchand, et elles vont «super bien». Mais pour ce qui touche une potentielle hausse de coûts et le partage de ce dépassement entre les partenaires financiers, le directeur général a renvoyé la discussion en janvier. «Dès janvier, on pourra en dire plus là-dessus, sur les discussions avec le gouvernement.»

État des lieux

M. Marchand s’est de nouveau engagé à rendre publique toute l’information disponible, à toute la population, autour de la mi-janvier. «On va vous en donner le plus possible à la mi-janvier. Je veux que les citoyens, en toute transparence, sachent où on est rendus dans ce projet-là.» Les questions techniques, particulièrement concernant les 10 modifications au projet que son équipe avait mises de l’avant, seront aussi sur la table. Notamment sur la plateforme de béton et les fils d’alimentation du tramway, que Québec Forte et Fière voulait atténuer. M. Marchand a répété qu’il est possible qu’il se bute à des obstacles techniques.

Le chef de l’opposition, Claude Villeneuve, a hâte de discuter avec le directeur du bureau de projet, Daniel Genest, notamment en ce qui concerne les modifications que le maire veut apporter.

«C’est sûr qu’on va être très attentifs à l’évolution de ce projet. On trouve que les frais de gestion, dans l’ensemble de l’enveloppe du tramway, sont quand même élevés. On va être attentif à ça, pour assurer une bonne gouvernance.»

Coûts prévus en 2022 pour le tramway

Horaires professionnels (plans, devis, surveillance) : 21,7 M$

Infrastructures municipales (travaux préparatoires) : 67,8 M$

Gestion de projet : 54,5 M$

Acquisitions : 116 M$

Finances, contingences et risques : 24,1 M$

Total : 284,1 M$

À voir aussi