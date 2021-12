LAFLEUR, Madeleine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 novembre 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Madeleine Lafleur, épouse de feu monsieur René Lévesque. Elle était la fille de feu Eugène Lafleur et de feu Marie-Anna Fréchette. Elle demeurait à St- Rédempteur et a vécu la majeure partie de sa vie à St-Antoine-de-Tilly. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Serge (Laurette Garneau), Richard (Hélène Blouin), Ginette (Paul-Henri Cayer), Jacques (Sylvie Bilodeau), Marc (Linda Fournier), Luc (Diane Leclerc), Yvon (Denise Gingras), Lucie (Jean Bois), Michel; ses petits-enfants: feu Danny et Sylvain Lévesque, Marie-Claude et Nicolas Lévesque, Stéphane, Sébastien et Joannie Cayer, Jérôme Grégoire-Lévesque, Julie, Philippe et Guillaume Lévesque, Pier Luc et Andrée Anne Lévesque, Marie-Josée et Simon Lévesque, Mathieu et Antoine Bois, Raphaël Lévesque; ses 22 arrière-petits-enfants; ses sœurs: Cécile (feu Lucien Fradette), Simone, Denise (feu Louis Demers) et Pierrette (feu Léandre Gingras); ses belles-sœurs: Denise Arsenault (feu Robert Lévesque), Yolande Béland (feu Marcel Lévesque) et Thérèse Blais (feu Gaston Lévesque). Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs décédés: Florian (Angelina Noël), Rolland (Gemma Gingras), Aurore (Alfred Martel), Gabriel (Simone Desrochers), Roméo (Rachel Villeneuve); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lévesque: Lucienne (Albert Boutin), Rosario (Yvette Genest), Roger (Germaine Lejeune), Adrien (Claire Savage), Joseph (Pierrette Parent), Raymond (Jeanne Poulin), Thérèse (Roger Langevin), Rita (Marcel Corriveau). Sincères remerciements à l'ensemble du personnel de l'unité de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à Madeleine. Merci également à tous les membres du personnel des Résidences La Cité des Étoiles de Ste-Croix, du Riverain de Lotbinière et Le Conf'or de St-Rédempteur pour toutes les attentions portées à son égard. La famille vous accueillera à la maison funérairesamedi le 18 décembre 2021 à compter de 9h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Ste-Élisabeth-de-Lotbinière (Communauté St-Antoine-de-Tilly). Des enveloppes seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire