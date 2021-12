GAGNON, Raymond



À Québec, le 8 décembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Raymond Gagnon. Il était l'époux de dame Germaine Côté, il était le fils de feu Abel Gagnon et de feu Cora Coutu, il demeurait à Québec, arrondissement Charlesbourg. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Denise (Martin Blanchette), Marc (Jacqueline Richard) et Carole (Serge Levesque); ses petits-enfants: Samuel (Dulcie), André, Jeanne (Jean-Simon) et Luc (Rachel), Émilie (Josh), Carl et Isabelle, Christopher (Cléa) et Priscilla et son arrière-petite-fille, Kimya Blanchette. Il laisse également dans le deuil sa sœur Gabrielle ainsi que de nombreux parents et amis. La famille a confié monsieur Gagnon auLa famille recevra les condoléancesde 13 h à 16 hLa mise en columbarium se fera à une date ultérieure. La famille tient à remercier les membres du personnel du 5e étage de la médecine interne de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués à leur père et époux. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à une cause qui vous est chère. Pour rendre hommage à monsieur Gagnon, vous pouvez vous rendre sur le site internet Sylvio Marceau: www.DignitéQuébec.com