LEBLANC, Léona Dodier



À Québec, le 11 décembre, à l'âge de 94 ans, est décédée entourée d'amour madame Léona Dodier Leblanc, épouse de feu monsieur Robert Leblanc, fille de feu Wilfrid Dodier et de feu Amanda Roberge. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses filles chéries: Johanne (Daniel Blanchard), Nicole (Serge Joannette), Carole, Lise (Bernard Duchesne), Lucie (Clément Villeneuve). Elle quitte sa grande famille de 9 petits-enfants: Maxime Couillard (Élisabeth Renaud), Vincent Couillard (Véronique Mondor), Chantal Couillard, Véronique Leblanc (Patrick Perron), André Bégin, David Bégin (Isabelle Villeneuve), Geneviève Duchesne (Sébastien Roy), Jacinthe Duchesne (Yanick Lajoie), Jean-Simon Villeneuve (Gabrielle Tremblay); ainsi que 19 arrière-petits-enfants. Elle laisse dans le deuil les membres d'une belle et grande famille de Dodier de Thetford Mines, ses frères et soeurs: feu Simone, Léo-Paul, feu Jeannette, feu Marguerite, feu Réjeanne, feu Élyette, Jean-Louis, Carmen, feu Érié, Maurice, feu Pierrette, Denis, Suzelle, Lauréanne, Fernand, feu Edwin, Renaud, Christiane, et leurs conjoints(es). Ainsi que beau-frère et belles-sœurs de la famille Leblanc: Roméo, Yvette et Gisèle, ainsi que ses neveux, nièces et son garçon d'adoption André Lavallière. La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Remerciements à toute l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital St-François-d 'Assise pour leur professionnalisme et l'attention apportée. Merci particulier au docteur Sophie Breton pour sa présence, son écoute et son empathie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation du CHU de Québec, (aux soins palliatifs de L'Hôpital St-François d'Assise),10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, tél.: 418-525-4385. www.fondationduchudequebec.org