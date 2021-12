BOUCHER, Francine



À l'Hôpital Général d'Ottawa, le 5 décembre 2021, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Francine Boucher, épouse de monsieur David Culver, fille de feu Lionel Osmond Boucher et de feu Marie-Rose Cantin. Elle demeurait à Ottawa et autrefois à Saint-Romuald. Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Mélanie Culver; ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: feu Ghislain (feu Denise Ross), feu Marc (Jacqueline Lacasse), feu Loys, feu Gaétan (Henriette Laflamme), feu Jean-Yves, Denis (Johanne Bissonnette), Sylvie (Pierre Dumont), Carol Culver et JoAnn Culver; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel soignant 6e est de l'Hôpital Général d'Ottawa. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Coopérative Ami Jeunesse.à compter de 14 h.