PROULX, Rénald



À l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le matin du 27 novembre 2021, est décédé monsieur Rénald Proulx, à l'âge de 83 ans, époux depuis 58 ans de madame Ghislaine Sylvain. Il était le fils de feu Isabelle Brisson et de feu Orphir Proulx. Il demeurait à Lévis (secteur St-David). Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Brigitte, son fils Normand conjoint de Mélanie Barbeau, son petit-fils feu Marc-André, sa petite-fille Joanie conjointe de Jessy Laterreur et son arrière-petite-fille Emma. Il quitte tous les membres des familles Proulx et Sylvain ainsi que de nombreux ami(e)s. Un énorme merci au personnel de la pharmacie Marie-Claude Raymond de Lévis, vous avez fait un travail exceptionnel. Merci aux Drs Claude Gingras, Michel F. De Grâce et Frédérique Bissonnette, à l'équipe des cardiologues et toutes les équipes médicales de l'Hôtel-Dieu de Lévis qui ont soigné papa au cours des dernières années. Merci à Jean Bournival, pharmacien pour cette approche tellement humaine ainsi qu'à sa résidente Andréanne Sylvain et à la merveilleuse équipe des soins palliatifs. Un énorme Merci à monsieur Jean-François Allard de la Coopérative des Services Rive-Sud ainsi qu'à toute l'équipe des soins à domicile du CLSC Desjardins, dont Anne-Marie Larochelle t.s., aux différents intervenants et aux auxiliaires en soins à domicile. À tous ceux qui ont aidé, encouragé et écouté : Merci !Je vous quitte le CŒUR GROS, mais avec résilience et tant que je serai présent dans vos pensées, je vivrai. - Rénaldveuillez-vous référer à l'avis de décès au printemps 2022.