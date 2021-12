ANCTIL, Rita



À la Résidence La Contemporaine, le 28 novembre 2021, à l'âge de 82 ans et 7 mois, est décédée madame Rita Anctil, conjointe de feu monsieur Maurice Dubuc, fille de feu dame Gabrielle Bourgault et de feu monsieur Paul Anctil. Elle demeurait à Québec.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 15 h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement avec la famille immédiate au cimetière Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil son fils Stéphane (Nathalie Thibault); ses filles : Chantal et Michèle (Éric Leclerc); son petit-fils Dominic; ses frères et sœurs : Yvette, Claudette (feu Paulo Gagnon), Lorraine (Normand Thibodeau), Jeanine (Marcel Corriveau), Pierre et Alain (Pierrette) ainsi que plusieurs neveux et nièces. La famille tient à remercier les employés de la résidence La Contemporaine, pour leur amour et les excellents soins donnés.