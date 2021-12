MOINEAU, Clermont



Au CHSLD Champlain-de-Chanoine- Audet, le 6 décembre 2021, à l'âge de 85 ans et 7 mois, est décédé monsieur Clermont Moineau, conjoint de madame Micheline Joncas, fils de feu monsieur Léopold Moineau et de feu madame Marie-Ange Gosselin. Il demeurait à Lévis, secteur de Saint-Jean-Chrysostome. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses filles: Sylvie (Denis Marcoux), Nathalie (feu Michel Guimont), Julie (Robert Brisson), et les filles de sa conjointe: Chantal (François Fortin), Manon (Steve Gagnon) et Nadia; ses 12 petits-enfants; ses 9 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Pauline, feu Marc-André (Rolande Gosselin), feu Ghislaine (André Dumont), feu Ghislain (feu Priscille Bouffard), feu Marcel (Lucie Bergeron), Jean-Jacques, Denis et Françine; ses neveux et nièces; ses cousins et cousines, ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. Nos plus sincères remerciements au personnel soignant et aux préposé(e)s du CHSLD Champlain-Chanoine-Audet du 2e étage, Secteur A pour tous les bons soins prodigués et le soutien à la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.à compter de 13 h.