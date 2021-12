RUEL, Rachel



À son domicile, le 23 novembre 2021, à l'âge de 50 ans, est décédée dame Rachel Ruel. Née à St-Jean-Port-Joli le 11 août 1971, elle était la fille de feu dame Marie-Claire Gaudreau et de feu monsieur Clément Ruel. Elle demeurait à Québec autrefois de St-Pamphile. Les membres de la famille recevront les condoléances àle dimanche 19 décembre 2021 de 14 h à 16 h. Madame laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-soeurs: Jocelyne (Arthur Deschênes), Mario (Nicole Bourgault), Denis, Marjolaine (Jean-Guy Bélanger), Gaétan, Hélène, Chantal (Claude Chouinard), Isabelle (Éric Grenier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Rachel était également la sœur de Guylaine, Sylvie, Claude, Linda, tous décédés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Opération Enfant-Soleil, téléphone: (418)683-2323, Site: www.operationenfantsoleil.ca ou au Centre de prévention du suicide, Site : www.cpsquebec.ca, tél.: (418) 683-0933. Les funérailles sont sous la direction de