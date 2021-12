ROY, Aimé



Au Centre d'Hébergement de Donnacona, le 6 décembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Aimé Roy, fils de feu monsieur Roméo Roy et de feu dame Édith Dussault et l'époux de feu dame Pierrette Soulard et conjoint de feu dame Lucille Labelle. Il demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances à lade 13h à 14hMonsieur Roy ne sera pas exposé. Monsieur Roy laisse dans le deuil ses enfants et gendres: Sylvie (Denis Cantin), Évelyne (Marc Plamondon) et France (René Paul); sa petite-fille Marie-Hélène (René Suppiger); ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Jean-Pierre (feu Lucille Turgeon), Doris (Madeleine Careau), François (Réjane Pleau), Claude (Paulette Delisle), René-Louis (Micheline Lemay), Louise (Alain Gravel), feu Jacqueline Soulard (feu Gérald Renault), feu Robert Soulard (feu Yolande Paquet), Lise Soulard (Jean-Claude Richard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'Hébergement de Donnacona pour leur dévouement et les bons soins prodigués. À la demande de monsieur Roy, vos témoignages de sympathie et de fleurs peuvent se traduire par un don à la fondation Santé Portneuf, 700 rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, QC, G3L 1W1. https://www.fsssp.ca