GRONDIN, Jean-Roch



C'est avec une immense tristesse mais le cœur rempli d'amour et de gratitude que nous vous annonçons le décès de Jean-Roch Grondin, à l'Hôtel-Dieu de Québec, le 10 décembre 2021, à l'âge de 87 ans. Jean-Roch nous a quittés courageusement et comme il le souhaitait: dans la dignité, l'amour et la paix, entouré des siens. Il était l'époux de Nicole Jones, et le fils de feu monsieur Léopold Grondin et feu dame Gracia Joncas. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi le 18 décembre 2021 de 9 h à 13h.En plus de son épouse chérie avec qui il a passé 64 heureuses années, il laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Céline Goulet), Nathalie (Yves Bussières), Chantal et Patrick (Ann-Marie Hébert-Caron); ses petits-enfants: Catherine Grondin, Jean-Philippe Grondin (Elizabeth Leblanc), Isabelle Grondin, Mathieu Cauchon (Justine Robichaud), Marie-Pier Cauchon (Pierre-Olivier Drouin), Charles-Éric Cauchon, Noémie Cauchon, Laurianne Grondin (Kim Valcourt), Vincent Grondin, Charles Côté et Laurence Côté; ainsi que sa précieuse arrière-petite-fille: Gabrielle Drouin et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux amis(es) qu'il portait affectueusement dans son cœur. L'ont précédé dans la mort tous ses frères et sa sœur: Paul-Émile (Alice McKinnon), André (Jeannine Brown), Hervé (Lorraine Lavoie), Jean-Claude (Pierrette Huard) et Pauline (Gaston Leclerc). Nous, sa famille, tenons à remercier chaleureusement le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec, et particulièrement la docteure Carole Cyr qui l'a accompagné avec respect, douceur et bienveillance jusqu'à son dernier battement de cœur. Nous tenons également à remercier la docteure Annie Carrier ainsi que notre accompagnatrice spirituelle Annabelle et notre prêtre Freddy, qui par leur présence nous ont offert beaucoup de réconfort dans cette difficile épreuve. Grâce à tous ces gens, nous avons vécu, dans les dernières semaines, des moments riches en émotion avec notre petit papa d'amour, notre papi adoré, notre Jean-Roch. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, tél.: 418-682-6387. www.coeuretavc.ca ou à la Fondation canadienne du rein, 2300 Boulevard René-Lévesque O, Montréal, QC H3H 2R5, tél. : 514-938-4515, www.rein.ca ou par un simple geste de gentillesse envers une autre personne. Jean-Roch aura été un semeur de bonheur et d'amour toute sa vie, que son départ soit une inspiration pour nous tous à faire de même.