PARENT, Raymonde



A l'Hôpital Jeffery Hale, Québec, 2 novembre 2021, à l'âge de 75 ans, est décédée dame Raymonde Parent, épouse de monsieur Yvon Grégoire. Née à Québec le 7 avril 1946, elle était la fille de feu dame Adélia Filteau et de feu monsieur Joseph-Henri Parent. Elle demeurait à Québec, arrondissement Beauport. Outre son époux Yvon, elle laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs : André (Agathe Giroux), Marcel (Kathleen Blais), Gisèle (Jean-Louis Barbeau), Réjeanne (Léo Crépeault), Bernard ainsi plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Jean-Guy (feu Marie-Ange Normand) et la sœur de feu Lise (feu Dominique Drouin). Les membres de la famille recevront les condoléances à :de 9 h à 11 h.Les cendres seront déposées au cimetière La Nativité de Beauport à une date ultérieure. La famille désire remercier le personnel du CLSC de Beauport, spécialement Madame Martine Dubé, pour les soins à domicile et tout le personnel de l'Hôpital Jeffery Hale pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués.