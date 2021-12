LAVERDIÈRE, Yves



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 21 novembre 2021, à l'âge de 61 ans, est décédé monsieur Yves Laverdière, fils de feu dame Yvette Alain et feu monsieur Omer Jr. Laverdière. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil son amie de cœur Lynn Moffet; ses frères et sœurs: Marie-Claude (Marcellin Rhéaume), Lyne (Denis Côté), feu Sylvie (Raymond Cloutier), feu Fabienne (Daniel Bibeau), Gaétan (Francine Grenier) et Gilles (Chantal Alain); son amie Micheline Vidal et son ami Patrick Nolin (Nathalie Bibeau) ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier sincèrement tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un message de sympathie sur le site www.lepinecloutier.com ou par un don à la Fondation du CHU de Québec (Pavillon Hôpital Saint-Sacrement), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, tél. : 418-525-4385, site web: www.fondationduchudequebec.org/inmemo