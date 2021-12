LAROCHE, Alain



À Québec, le 9 décembre 2021, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Alain Laroche, fils de dame Pierrette Lachance et de feu monsieur Clifford Laroche. Il demeurait à Québec (arr. Val-Bélair). La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 10h à 12h etLes cendres seront déposées au cimetière Saint-Charles, sous la direction de laIl laisse dans le deuil, sa mère Pierrette Lachance, ses frères et sa sœur: Jean (Nathalie Falardeau), Marie-Lise, Denis (Claire Rigali) et Marc; ses neveux et nièces: Jonathan Falardeau-Laroche, Éric Champlain-Laroche, Bobby Aubé, Tony Aubé, Camille Rigali-Laroche, Gabrielle Rigali-Laroche, Philippe Rigali-Laroche, Maude Rigali-Laroche; son oncle Jean-Marie Lachance, ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.