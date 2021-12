RENAUD, Albert



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 13 décembre 2021, est décédé paisiblement à l'âge 85 ans Albert Renaud, époux de feu Pierrette Rhéaume Renaud, fils de feu Yvonne Verret et de feu Patrick Charles Renaud. Il demeurait au Lac St-Charles. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lade 10h à 13h30.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure.Albert laisse dans le deuil, son épouse feu Pierrette Rhéaume Renaud; ses enfants: Marie-Claude (Maxime Cayer), Alain (Annie Barsetti), Caroline (Jean Rousseau), Sylvain; ses petits-enfants: Joëlle(Renzo Viccina), Marianne et Alexandre Cayer, Delphine (Paul-André Bédard) et Vincent Renaud (Alexanne Vachon), Simon (Annabel Côté) et Mélina Rousseau (Frédéric Tremblay); son arrière-petite-fille Emma Tremblay, ses filleules: Michèle Renaud et Nancy Fournier; son frère: Émile Renaud (Micheline Auclair); ses belles-sœurs et beaux-frères: feu Colette Rhéaume (Yves Chayer), Réjean Rhéaume (Lise Paquet), feu Denise Rhéaume, Jocelyne Rhéaume (feu Maurice Vincent), Marjolaine Rhéaume, Laurence Rhéaume, Rolande Rhéaume (Clermont Rhéaume), Doris Rhéaume (Michel Verret); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. Un sincère remerciement au Dre Marie-Claude Vandal cardiologue ainsi qu'à Marie-Pier Gosselin infirmière praticienne à la clinique d'insuffisance cardiaque pour la qualité des soins prodigués et du support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par une messe.