CHAMPAGNE, Céline



Au Centre d'Hébergement des Quatre-Vents de Lyster, le 5 décembre 2021 est décédée à l'âge de 69 ans, Madame Céline Champagne, épouse de Monsieur Claude Martineau. Elle était domiciliée à Lyster. Elle était la fille de Mme Simonne Labbé et de feu Marcel Champagne. Mme Céline Champagne Martineau laisse dans le deuil, outre son époux, M. Claude Martineau, ses enfants: Jessie (Véronique Dion) et Natacha; ses petits-enfants: Alek (Maude Racine), Nathan, Joey (Léonie Perreault) et Mathis (Daphné Drolet). Sa mère Mme Simonne Labbé (feu Marcel Champagne et épouse en 2e noces de feu Laurent Lambert). Elle était la sœur de: feu Gabriel, Gaston, Sonia (feu Jean-Luc Gagnon) et son demi-frère Roger Lambert. Elle était la belle-sœur de: feu Gisèle, Ghislaine (Gaston Fournier), Ida, Pierrette (Marcel Lemieux), Marc et Yvan. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'Hébergement des Quatre-Vents pour les bons soins prodigués à Madame Champagne. Votre sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du CLSC-CHSLD de l'Érable et/ou à la Société Parkinson du Québec. Les formulaires seront disponibles à la maison funéraire ou sur notre site internet. La famille recevra les condoléances le vendredi 17 décembre 2021 de 19h à 21h ainsi quejour des funérailles, à compter de 9h jusqu'à 10h30 auVeuillez prendre note que l'inhumation des cendres aura lieu au cimetière de Lyster, à une date ultérieure. Nos plus sincères condoléances aux membres des familles éprouvés par le deuil. La direction des funérailles a été confiée au