RICHARD, Claude



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 30 novembre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Claude Richard, époux de dame Hélène Bourassa, fils de feu Ernest Richard et de feu Éva Beaudoin. Natif d'Acton Vale, il demeurait à Québec.le samedi 18 décembre 2021 de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse bien-aimée Hélène Bourassa; ses enfants: Pierre Richard (Marie Gosselin) et Alain Richard; ses 2 petits-enfants adorés: Nicolas Richard (Rachel Sankari) et Sabrina Richard (Keven Leblanc); son frère Paul Richard (Huguette Roy), son neveu David Richard (Nancy Arès) et leurs enfants Jade Richard et Maely Richard, ainsi que plusieurs parents et amisL'ont précédé ses frères Jean-Luc, Marcel et Jacques. La famille tient à remercier tout le personnel du 9e et 10e étages de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec : https://fondationduchudequebec.org/inmemo/