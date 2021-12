MARTEL, Jean-Claude



Les familles Martel-Lapointe ont le regret de vous faire part du décès de M. Jean-Claude Martel, époux de Céline Lapointe, survenu paisiblement dans la nuit du 2 décembre 2021 entouré de ses proches. Il était fils de feu Joseph Michel et feu Léontine Côté.La famille vous accueillera à lade 13 h à 15 h.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Raynald (Martine Lucas), Christine (Richard Gagné) et Jean-Philippe (Isabel Philibert), ses petits-enfants: Marie-Laurence, Benjamin et Justin Fontaine, ses frères et sœurs de la famille Martel: feu Thérèse, feu Lucien, feu Yvette, feu Lucille (feu Maurice Cote), feu Roger (Denyse Robichaud) et feu Marc-André, ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lapointe: feu Gilbert (Normande Leclerc), Suzanne (André Dumont), Gisèle (Jean-Charles Lavallée), Huguette (Yvan Bossé), André (Luce Tardif), Madeleine, Jeanine, Raynald (Michelle Laithier) et François (Marie-France Doyon); ainsi que de nombreux neveux et nièces et amis. La famille souhaite remercier l'équipe de néphrologie (clinique prévoir) de l'Hôtel-Dieu et celle des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Un merci plus particulier au Dr Benoit Côté pour les soins attentionnés prodigués au fil des dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Pavillon l'Enfant-Jésus/ Soins palliatifs), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, tél.: 418-525-4385.