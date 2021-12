MARIN, Georgette Langlois



À l'hôpital Laval (IUCPQ), le 12 décembre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Georgette Langlois épouse de feu monsieur Louis-Olivier Marin et fille de feu monsieur J. Octave Langlois et de feu madame Adélaide Michaud. Elle était native de Ste-Anne-des-Monts et demeurait à Québec. Madame Langlois laisse dans le deuil son fils Marc (Julie Bussières), ses petits-enfants: Marc-Antoine et Charlotte; sa soeur Gisèle (Réjean Boucher); sa belle-soeur Jacqueline Marin (feu Gilles Langlois) et son beau-frère Jean Raymond (feu Gaétane Langlois) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses autres frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs des familles Langlois et Marin.Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la société alzheimer du Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Québec) G1S 3G3 https://www.societealzheimerdequebec.com/