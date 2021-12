FONTAINE, Richard



Richard est décédé le 4 décembre à l'âge de 60 ans, dans la sérénité de l'Unité des soins palliatifs de l'Hôpital Marie-Clarac, suite à une maladie foudroyante. Il rejoint dans l'éternité, son père Raymond, sa mère Thérèse Roy, ses sœurs: Lucie, Gisèle et Monique Fontaine. Il laisse dans une profonde tristesse son conjoint Marquis Fortin qui a partagé sa vie durant 35 ans; sa filleule Virginie Laliberté; ses sœurs: Micheline (Fernand, Lajoie), Lise (Michel Joncas); ses frères: Jean-Marc, Paul (Suzanne Leblond), Claude (Hélène Levesque); ses belles-sœurs: Brigitte Fortin (Donald Caldwell), Nathalie Fortin; ses beaux-frères: Louis-Charles (Gabrielle James) et Bernard Fortin (Suzanne Beaudet). Ses nombreux neveux et nièces se souviendront d'un oncle attentif, affectueux, complice et très présent. Ses amis(es) comptaient beaucoup pour lui et il créait spontanément des liens chaleureux et bienveillants. Son humanisme et sa bienveillance l'ont amené à sa retraite de la fonction publique à un rôle d'accompagnant bénévole auprès de malades en soins de fin de vie. Son attachement à la nature à l'environnement et aux animaux a enrichi ses dernières années de vie et c'est avec une grande sérénité qu'il a préparé ses derniers moments.La famille tient à dire toute sa reconnaissance à l'équipe de soins du 12ème nord du CHUM et à tout le personnel attentif et dévoué de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Marie-Clarac. Un don en sa mémoire serait apprécié à la fondation de l'Hôpital Marie-Clarac à l'adresse internet indiquée ci-après : fondation marie-clarac.org