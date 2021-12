FORTIN, Claude



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 13 décembre 2021, à l'âge de 49 ans, est décédé monsieur Claude Fortin, fils de feu dame Brigitte Boivin et feu monsieur Rosaire Fortin. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa sœur Josée Fortin (Réjean Bolduc) et son frère Denis Fortin (Josée Fournier); ses neveux : Guillaume, Sébastien et Jonathan ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et amis.Toutefois, elle vous invite à faire un don au département des soins palliatifs de l'Hôpital du Jeffery Hale en reconnaissance de leur dévouement et de leur professionnalisme. Fondation des Amis de Jeffery Hale - Saint Brigid's Home, 1270, chemin Sainte-Foy, bureau 2109, Québec (Qc) G1S 2M4, tél. : 418 684-2260.