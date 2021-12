BERNIER, Rose-Yvonne



Au CHU de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 2 décembre 2021, à l'âge de 86 ans et 11 mois, est décédée madame Rose-Yvonne Bernier, épouse de feu Bertrand Fortin. Elle était la fille de feu Aldéric Bernier et de feu Marie Houde. Originaire de Tasche, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Serge (feu Claire Lemieux, Hélène Filteau), Mario (Marie-Josée Bertrand), Maryse (Charles Whalen) et Madeleine (Normand Girard); ses petits-enfants: Christian, Catherine, Corine (Andrew Bilenduke), Olivier et Marie-Andrée; ses frères et ses sœurs: Corinne (feu Marius Larouche, feu Paul-Aimé Gagné), Brigitte (Florent Néron), Noëlla (Julien Tremblay) et André (Bérangère Harvey). Ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Fortin: feu Émile (Louiselle Tremblay), Achille (Muriel Pagé), Lévis (feu Éliana Dufour) et Augustin (Colombe Lemieux). Sont aussi attristés de son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Madame Bernier a été confiée aux bons soins duLa famille tient à remercier sincèrement le personnel des soins palliatifs du CHU - de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, ainsi que tout le personnel de la résidence Humanitae, pour les bons soins prodigués à leur mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, téléphone: 418-525-4385, site web: www.fondationduchudequebec.org.Pour rendre hommage à madame Rose-Yvonne Bernier, vous pouvez visiter notre site internet www.dignitequebec.com