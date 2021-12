CÔTÉ, Hélène Carrier



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 1er décembre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Hélène Carrier, épouse de monsieur Jacques Côté, fille de feu Émile Carrier et de feu Anne-Marie Côté. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Isabelle Côté (Gérald Lord); ses petites-filles: Catherine et Raphaëlle Lord; ses frères et soeurs: feu Thérèse (feu Fernand Couture); Denise (feu Akira Saïto), feu André (Yolande Guay), Lise (Shadi Malhotra), Céline (Michel Houle) et Lorraine; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Côté: André (Denise Brisson), Suzanne (feu Claude Larocque), Louise (Guy Charpentier), feu Pierre, feu Claude (Julianna Pouliot), Marcel (Thérèse Robin), feu Jean, Lucie (Pierre Pelletier) et Hélène (Luc Fortier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel et aux bénévoles de la Maison de soins palliatifs du Littoral qui ont été exceptionnels dans leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral.où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 12 h 30,