NADEAU, Rita



À l'Hôpital Général de Québec, le 18 novembre 2021, à l'âge de 95 ans et 5 mois, est décédée madame Rita Nadeau, épouse de feu monsieur Maurice Bilodeau, fille de feu dame Marie Côté et de feu monsieur Joseph Nadeau. Elle demeurait à Québec.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 18 décembre 2021, de 11 h à 13 h.Suivra l'inhumation des cendres au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation avec la famille. Elle laisse dans le deuil, sa fille Elaine Bilodeau et son gendre Mario Jean; sa sœur, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille désire témoigner sa reconnaissance au personnel et aux bénévoles de l'hôpital général de Québec, plus particulièrement l'unité 550, pour leur tendresse et leur grande humanité ainsi que les merveilleux soins prodigués. Comme vous le disait souvent Rita, nous vous faisons un gros COUCOU. Merci pour tout, Elaine et Mario xxxVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec téléphone: 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.