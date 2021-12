FALARDEAU, Jacqueline



Le 12 novembre 2021, est décédée madame Jacqueline Falardeau, âgée de 89 ans, à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Elle était la fille de feu madame Lucienne Doré et de feu monsieur Omer Falardeau. Elle demeurait au Manoir de Lorette à Québec.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses deux fils: Denys Parent (Chantale Parent) et Richard Parent (Danielle Couture); ses petits-enfants: Émilie (Julien Bussereau), Marie-Michelle et Audrey-Anne (François Sylvestre); son arrière-petite-fille Megan; son frère feu Laurent (Louisette Siouï); Renée Parent (Michel Blanchard), ses neveux et nièces, ainsi que toutes ses amies, tout particulièrement ses amies de la résidence Curé Lapierre. La famille tient à remercier le personnel formidable de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de l'étage du A-3000, du CLSC des Rivières et du Manoir de Lorette pour leurs bons soins, humains, professionnels et respectueux. Merci pour votre aide et votre dévouement envers notre très chère, attachante et inoubliable maman. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, téléphone: 418 525-4385, Site web: https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/. Des formulaires seront disponibles sur place.