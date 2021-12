TURCOTTE, Louise



Entourée de ses trois garçons Éric, Luc et Marco, le 1er octobre 2021, à l'âge de 77 ans, est décédée paisiblement Mme Louise Turcotte, fille de feu Bernard Turcotte et feu Brigitte Lemarier.Outre ses trois garçons Éric Lavigne (Marie-Josée Guillot), Luc Lavigne et Marco Lavigne (Yannique Lapalme) ainsi que de ses 9 petits-enfants tant adorés et chéris: Audrey, Alexia, Annlaurie, Félix, William, Rosie, Édouard, Antoine et Alexis; elle laisse dans le deuil sa sœur Anne, son frère Michel (Carole Turenne), ainsi que le père de ses enfants, Pierre Lavigne. Plusieurs neveux, nièces, beaux-frères et belles-sœurs Lavigne, parents et amis sont également attristés de son départ vers un endroit où elle ira rejoindre ceux qu'elle aimait et qu'ils l'ont précédée: son frère Jean-Pierre, ses parents Bernard et Brigitte, sa soeur Lucie, son beau-frère Bernard Montcalm ainsi que ses neveux Vincent et Louis-Frédéric. Selon ses volontés, elle sera incinérée. La famille accueillera parents et amis à Ste-Foy, de 13h00 à16h00 auSes cendres seront inhumées ultérieurement aux côtés de ses parents à Gentilly, son village natal. Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à La Fondation des Soins Palliatifs de l'IUCPQ, info@fondation-iucpq.org (anciennement Hôpital Laval) où elle fut traitée de façon exceptionnelle par l'équipe du Dr Xavier Mignault. Éric, Luc et Marco tiennent à remercier ce personnel pour leur soutien, leur dévouement et les bons soins prodigués à Louise durant ses dernières 36 heures de vie.