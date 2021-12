COUTURE, Louis-Philippe



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 1 décembre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Louis-Philippe Couture, fils de feu monsieur Paul-Émile Couture et de feu dame Irène Nolin. Il était l'époux de dame Hélène Nadeau. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Hélène Nadeau; ses filles: Annie (Francis Gagnon) et Mona (Sandro Caruso); ses petits-enfants: Eliot Fallon, Émi Caruso, Anabel Gagnon, ainsi que Patrick Fallon, papa d'Eliot. De la famille Couture, il laisse dans le deuil, Marcel, Hélène (Gilles Fiset), Jacques (Céline Légaré), Clément (Denise Gingras), Jean-Paul (Louise Laverdière), Thérèse (Claude Dumas), Lumina (Michel Tourigny), Émile, Marie (Pierre Laprade) et Lucien (Lyne Michaud). Il est allé rejoindre ses deux sœurs et son frère qui l'ont précédé: Céline, Pauline et Joseph. De la famille Nadeau, il laisse dans le deuil: Nelson (Lise Vachon), Ginette (Marcel Soucy), Denise, Denis (Diane Brault), Micheline (feu Jean Landry) et feu Claude (Isabelle Bélanger). Il laisse également dans le deuil, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leurs bons soins prodigués et pour toute leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Appui, 400, boul. de Maisonneuve Ouest, Bureau 720, Montréal, Québec, H3A 1L4, tél. : 514-789-2460, https://www.lappui.org/ ou à un des nombreux organismes en santé mentale.