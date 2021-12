LEFEBVRE, Jean



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 17 novembre 2021, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Jean Lefebvre, époux de dame Lise Cantin. Il était le fils de feu dame Yolande Moisan et feu monsieur Maurice Lefebvre. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lise; ses enfants: Francis (Natacha Boulet) et Rémy (Éloïse Bouchard Verret); ses petits-enfants: Naomi, Enya, Benjamin et Adam; ses frères : Gilles (Christiane Gingras) et feu Ronald (Angèle Gagné); ses beaux-frères et belles-sœurs: Solange (Claude Plamondon), Ghislain (Lorraine Desabrais), Diane (Jean-Marc Langois), Micheline (Serge Genest) et feu Sylvain (Esther Bonneau); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s, plus particulièrement ceux du groupe Theetge et de la ZEC des Martres. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél. : 418-656-4999.