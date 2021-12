BÉRUBÉ, Isabelle



Au Pavillon Bellevue de Lévis, le 16 novembre 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Isabelle Bérubé, épouse de feu monsieur Magella Caron. Elle était la fille de feu monsieur Eddy Bérubé et de feu dame Marie-Louise Marquis. Native de Rivière-Bleue, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11h.Elle laisse dans le deuil; ses enfants: Nicole Caron (feu Marcel Thomassin), feu Richard Caron (Suzanne Viau), feu Jean-Pierre Caron, feu Josette (feu Denis Tondreau), Danielle Caron (Michel Tondreau), Sylvie Caron (Eric Pyrtiak), Elisabeth Caron (Eric Serraiocco) et Simon Caron (Natacha Lebrun); ses petits-enfants: François (Josée Mercier), Maxime Tondreau, Frédéric et Mathieu Thomassin, Philippe Caron (Josianne Gingras), Charles et Audrey Serraiocco (Charles Dumas), Gabriel Pyrtiak, Pennsylia et Barbara Caron et ses arrière-petits-enfants; ses sœurs: Louisanne Bérubé, Lucienne Bérubé, Raoul Boulerice; ses frères Marcel Bérubé (Andrée Michaud) et feu Marius Bérubé (Carmen Beaulieu); ses belles-sœurs: Thérèse Beaulieu (feu Jean-Guy Caron), Fernande Lachance (feu Jean-Claude Caron) et Viviane Caron (Robert Wright); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son fils Jean-Pierre et sa fille Josette qui l'ont précédée. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant du centre d'hébergement Pavillon Bellevue de Lévis pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Hôpital Laval, Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (Fondation de l'l'IUCPQ), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél.: 418 656-8711