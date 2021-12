BERBERI, Micheline St-Hilaire



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 novembre 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée paisiblement madame Micheline St-Hilaire, épouse de feu monsieur Georges Berberi, fille de feu monsieur Louis-Philippe St-Hilaire et de feu madame Mabel Slater. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean (Denise Laverdière) et Marie-Josée; ses petits-enfants : Véronique (Alexandre Côté), Mélissa, Caroline (Pierre-Hugues Paquet), Marjolaine (Dominic Mercier), Ludwig, William, Louis-Gabriel (Anne-Catherine Darveau) et Winston; ses arrière-petits-enfants : Charles-Édouard, Léonard et Benjamin; ses frères et sœurs : feu Claude (feu Lucille Lacroix), feu Marthe (feu Philippe Bégin), feu Gilles (feu Jeannine Gingras), feu Andrée (Léonard Leclerc), feu Michel (feu Jacqueline Huard) et Louise (Charles-Henri Dion); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Berberi : feu Denise (Gilbert Samson), feu Arthur (feu Suzanne Tardif), Raymond (Ginette Despars), Odette (Jean-Guy Houle), Andrée (feu Nicol Labbé), Suzanne (Charles Dugas), feu Pierre (Frances Turner), Julie (feu Charles Tremblay) et Marie (Raymond Bourdages); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e )s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Jonction pour elle, où elle a présidée durant de nombreuses années. La famille vous accueillera auà compter de 13h.L'inhumation aura lieu au printemps, au cimetière Mont-Marie, section Saint-Romuald.