GUAY, Benoit



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 1 décembre 2021, à l'âge de 68 ans et 7 mois, est décédé monsieur Benoit Guay, époux de madame Carole Petit, fils de feu madame Laurette Fillion et de feu monsieur Louis-Philippe Guay. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil outre épouse, sa fille Marie-Eve Guay (Jean-Sébastien Plante), son fils Francis Guay; ses petits-enfants: Emy et Zac; sa sœur Claudette, son frère Pierre (Fernande Méthé), ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone: 418 683-8666, site web : www.cancer.ca.