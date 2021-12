FORTIN, Carmelle Bolduc



À l'Hôpital de Thetford Mines, le 10 décembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Carmelle Bolduc, épouse de feu Wilfrid Fortin, fille de feu Racide Bolduc et de feu Marie-Anna Lessard. Elle demeurait à Tring-Jonction. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gaétane (Yvon Lessard), Ghyslaine (feu Laval Thivierge, Alain Fleury), feu Anita (feu Daniel Dupuis), Renald (feu Céline Labonté, Diane Grégoire), Henryette (Louis-Denis Jacques), Gisèle (Fernand Lecours), Francine (feu Lucien Gilbert, feu Rock Mercier), Noëlla (Roger Drouin), Denis (Luce Vachon) et Alain (Lynda Champagne); ses 21 petits-enfants et ses 38 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de feu Cécile (feu Raymond Nadeau), Yvette (feu Albert Jacques), feu Marcel, feu Lucien (feu Blandine Faucher), Raymond (feu Clémence Jacques), feu Marie-Rose, Fernande (feu Charles-Eugène Bolduc), feu Liette, feu Gaétan (Cécile Poulin) et Fernand (Louise Nadeau). Elle était la belle-fille de feu Charles Fortin et de feu Emma Roy. Elle était la belle-sœur de feu Louis-Philippe (feu Marie-Laure Poulin), feu Marie-Anna (feu Wilfrid Doyon), feu Charles-Aimé (feu Laurette Roy), feu Bernadette (feu Aimé Poulin), feu Alice (feu Cyrias Mathieu), feu Georges, feu Omer, feu Cécile (feu Armand Bernard, feu Jean-Marie Turcotte), feu Jean-Paul (feu Rose-Hélène Mathieu, feu Joseph Roy), feu Thérèse (feu Valère Bernard), feu Marie-Jeanne (feu Rosaire Bernard), feu Gérard (Murielle Roy) et Jean-Baptiste (Orietta Leclerc). Elle laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et amis.La famille recevra les condoléances ausamedi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier le personnel de la Résidence la Villa Royale de Saint-Frédéric ainsi que des soins palliatifs de l'Hôpital de Thetford Mines pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3) : https://cancer.ca/fr/