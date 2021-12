PARENT, Maud



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 1er décembre 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Maud Parent, épouse de feu monsieur Lucien Gaumond, fille de feu Marie-Ange Girard et de feu Joseph Arthur Parent. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances au, de 9 h à 11 h 45.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yves (Monique Roy) et Dany (Michel Bernier); ses petits-enfants: Nicolas, David (Marie Brown) et Sophie; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Berthe, feu Maurice et de feu Anny et la belle-sœur des membres de la familles Gaumond. Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec dédié aux soins palliatifs, 10, rue de l'Espinay, Québec, téléphone: 418 525-4385, https://fondationduchudequebec.org/.