BOUTIN, Murielle Chabot



Au CHSLD Saint-Flavien, le 11 décembre 2021, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Murielle Chabot épouse de monsieur Antoine Boutin. Elle était la fille de feu Émile Chabot et de feu Maggie Bilodeau. Elle était native de Saint- Patrice-de-Beaurivage et demeurait autrefois à Saint-Bernard. La famille vous accueillera aule dimanche 19 décembre 2021 de 19 h à 21 h,de 9 h à 10 h 30.Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Alain, Jocelyn (Marie-Eve Labonté), Valérie (Renald Hébert), Marie-Noëlle; ses petits-enfants: Marc-Antoine, Vincent-Charles, Tommy, Emy, Laurianne, Audrey; ses frères et soeurs de la famille Chabot: Jeannine (Raymond Chabot), Léo (feu Eliane Laplante), feu Ubald (Raymonde Drouin), feu Raymond Chabot (Madeleine Morin), Walter (Rachelle Létourneau), Noël (Marie Odesse), Claire, sœur Monique N.D.P.S et Angèle (Denis Nadeau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boutin: feu sœur Suzanne N.D.P.S, Jacques (feu Claudette Roy), sœur Françoise N.D.P.S, Lucille (feu Dave Blaney), Marguerite (Michel Chabot). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Dons suggérés: La société Alzheimer, https://www.societealzheimerdequebec.com/impliquez-vous/faire-un-don/. La direction des funérailles est confiée à la