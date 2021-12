PARÉ, Claire



À l'hôpital Mont-Sinaï, à Montréal, le 26 novembre 2021, est décédée à l'âge de 69 ans, dame Claire Paré, fille de feu M. Thomas Paré et de feu dame Agnès Lanseigne. Elle laisse dans le deuil sa sœur Lucie (Georges Rebatel), ses frères: Claude, Daniel, feu Guy Georges, feu Louis, et Pierre (Carole Smith); ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s.où la famille vous accueillera à partir de midi. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire