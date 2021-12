HUOT, Jacques



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 décembre 2021, à l'âge de 81 ans et 4 mois, est décédé entouré de l'amour des siens, monsieur Jacques Huot. Il était le fils de feu dame Cécile Verreault et de feu monsieur Daniel Huot. Il demeurait à Saint-Apollinaire autrefois de Saint-Antoine-de-Tilly. La famille recevra vos condoléances en présence des cendres le samedi 18 décembre à compter de 9h jusqu'à 10h30 enLes funérailles ont été confiés à Harmonia. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs prédécédés : Jules, Louise, Claudette, Céline, Richard, Geneviève et Roger; il laisse dans le deuil outre son épouse Carmen, ses enfants : Johanne (Sylvain Bédard), Yvan (Chantal Garneau) et France (Claude Pinet); ses petits-enfants : Camilla, Sarah-Anne, Daniel, Joanie et Alexandre; ses arrière-petits-enfants : Guillaume, Rémi, Nolan et Jason; sont également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bergeron : Jeannine (feu Armand Lemay), feu Liliane (feu Denis Lafleur), Julien (Simone Laroche), feu Gustave, Rosaire (Gisèle Groulx) et Gaston; sont également affectés par son départ ses cousins, cousines, neveux, nièces et autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier de tout cœur les Dre Mailhot, Dre Tremblay, Dre Chagnon-Lessard, Dre Hébert, ainsi qu'au personnel hospitalier de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les excellents soins prodigués. Bien vouloir compenser l'envoi de fleurs par un don adressé à la fondation québécoise du cancer ou cancerquebec.que@fqc.qc.ca Des enveloppes de dons seront disponibles sur place.