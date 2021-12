GODBOUT, Henri-Louis



À l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 décembre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Henri-Louis Godbout, époux de feu Mme Clarisse Godbout. Il était le fils de feu Monsieur Ernest Godbout et de feu dame Laura Bolduc. Il demeurait à Beaumont et autrefois à St-Raphaël de Bellechasse. La famille accueillera parents et ami(e)s à la, à compter de 13h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de St-Raphaël.Il laisse dans le deuil ses enfants: Ginette (Fernand Asselin), Fabienne (Hervé Gagné), Jean-Luc (Linda Godbout), Julie (Gilles Bourgault); ses petits-enfants: Louis-Denis et Pier-Luc Laferrière (Caroline Gilbert) ainsi que leur père Martial Laferrière, Andréanne (Juan Camilo Restrepo) et Alex Gagné (Mélodie Demers), Cédrick (Alexandra Beaupré) et Carolanne Godbout (Keven Perreault); ses 9 arrière-petits-enfants: Bastien, Mila, Clémence, Gabrielle, Damien, Luca, Philippe, Nathan et Léna; ses frères et sœurs: Georges (Viviane Langevin), Carmen (feu Robert Chabot), Lisette (feu Gervais Mercier), Éloi (Louise Lacroix). Il est allé rejoindre ses frères et sœurs: feu Jeanne D'Arc (feu Raymond Langevin), feu Lucille (feu René Noël), feu Gilbert (feu Nicole Godbout), feu Suzanne (Noël Côté), feu Clément (Céline Côté) et sa belle-sœur feu Élizabeth Godbout (feu René Langevin). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier la direction et le personnel du Manoir du Coteau de Beaumont pour leur dévouement et leur gentillesse au cours des dernières années et son grand ami Léonard Fradette pour son amitié sincère. Remerciements au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi qu'au Dre Marie-Ève Girard pour leur délicatesse, leur dévouement et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'unité de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la