RACETTE, Carol



Au CHUL, le 3 décembre 2021, à l'âge de 80 ans, à la suite d'un long combat contre la maladie, est décédé monsieur Carol Racette, époux de madame Lucie Desrosiers, fils de feu Ludovic Racette et de feu Léona Carbonneau. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil l'amour de sa vie des 50 dernières années Lucie; son fils unique et bien-aimé Gary (Isabelle Pagé); ses frères et sa sœur : André (Lucie Grenier), Claudette (Marc Laliberté) et feu Pierre (Michèle Hudon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Desrosiers : Jean (Francine Bernard), Claude (Danielle Samson), Maurice (Alya Ternovykh), Louise (feu Bernard Chouinard), Michel, feu Yves, Hélène (Steven Andreas), feu Denis, feu Guy, Gilles, Céline, Diane (feu Normand Dubois) et Marthe; ses ex. beaux-frères et belles-sœurs des deux familles : Jocelyne Paré, Monique Lemay, Raymonde Crevier, Carole Cormier, Dr. Yvon Baribeau et Christian Lepage; ses filleuls François et Vincent; sa filleule Chantale; ses nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, et ami(es); les membres de son ancien club de pêche " Le Club Helmet ", où il passé 43 merveilleuses années à pêcher et rire; ses amis les plus chers des 60-68 dernières années : Jean-Guy, Denis, Rémi, et son ami le plus fidèle jusqu'à la toute fin Jean Dion; ses frères d'armes du feu, amitiés forgées lors de plus de 33 années de service au sein du Service des Incendies de la Ville de Québec, et tout spécialement Jean-Marc Higgins, André Pelletier et Daniel Thériault; tous les amis proches de son fils, spécialement " Les six doigts de la main " qui sont devenus les siens au fil des ans et qui l'ont tant fait rire. Il s'en va rejoindre ses parents, son petit frère Pierre et ses deux bons amis René Bastonnais et Raymond Gagnon. Nous ne pouvons passer sous silence le support indescriptible des deux familles dans cette épreuve, et un merci tout spécial à Louise, Gilles et André pour leur dévouement jusqu'à la toute fin. Les familles tiennent également à remercier le personnel soignant de l'U.C.D.G et la Dre Valérie Hudon du CHUL pour les soins de fin de vie et leur compassion incroyable durant cette dure épreuve. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don au Domaine Notre-Dame à Ste-Catherine de la Jacques Cartier (www.domainenotredame.ca) ou à la SPA de Québec (www.spadequebec.ca). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule mardi 21 décembre 2021, de 13 h 30 à 14 h 45.