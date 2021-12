LEBLANC, Simon



Au CISSS Alphonse Desjardins / l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 novembre 2021, à l'âge de 78 ans et 5 mois est décédé monsieur Simon Leblanc, époux de madame Lorraine Corriveau, fils de feu monsieur Onésime Leblanc et feu madame Simone Turgeon. Il demeurait à St- Charles-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et amis à lavendredi le 17 décembre 2021 de 19 h à 21 h et samedi le 18 décembre 2021 de 10 h à 11 h 45.Il laisse dans le deuil, outre sa complice de toujours Lorraine, ses enfants: Annie (Michel Blais), Guy (Brigitte Rousseau), François (Nadia Latulipe), ses petits-enfants: Marie-Laurence Blais, Alexandrine (Jérôme Bussières) et Roxanne Leblanc, Philippe et Emy Leblanc, ainsi que Laurence et Louis Mallard. Sa grande sœur adorée Réjeanne (feu Louis Montreuil), son beau-frère et sa belle-sœur de la famille Corriveau, Serge (Francine Marquis), Carolle, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Il est allé rejoindre sa sœur Nicole, ses frères: Claude et Jacques décédés en bas âge et son beau-frère Nelson (Rosanne Aubé, son conjoint Michel Ruel). La famille tient à remercier sincèrement l'équipe des soins à domicile du CLSC de Bellechasse (Isabelle, Stéphane, France et Annie). L'équipe du CRIC, l'équipe de l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Lévis, ainsi que Dre Isabelle Sirois, Dre Danièle Marceau et Dre. Gabrielle Harvey, pour la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Héma-Québec ou à un organisme de votre choix. La direction des funérailles a été confiée à la