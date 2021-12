PICARD, Paul



" Nous sommes tristes aujourd'hui de te laisser partir, mais heureux pour toujours de t'avoir eu dans nos vies. Tu as été un fils, un frère, un mari, un père, un grand-père et un ami extraordinaire. Tu as marqué toutes les personnes qui ont croisé ta route. Ton sourire et ta bonne humeur resteront à tout jamais gravés dans nos cœurs. "À l'hôpital Saint-Sacrement, le 30 novembre 2021, à l'âge de 93 ans, est décédé Paul Picard, époux de Françoise Powell et fils de feu Maurice Picard et de feu Germaine Garant. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Marc (Odette Demers) et Michel (Julie Bujold); ses petits-enfants: Mathilde et Ariane; ses sœurs: feu Monique et Denise, ainsi que plusieurs belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, téléphone: 514 938-4515 ou 1 800 565-4515, site web: www.rein.ca.