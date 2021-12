CARON, Émérentienne Picard



À sa résidence des Jardins de la Côte, le 8 décembre 2021 à l'âge de 89 ans, est décédée dame Émérentienne Picard, épouse de feu monsieur Henri Caron. Elle était la fille de feu monsieur Emmanuel Picard et de feu dame Adrienne Dupont. Elle demeurait à St-Ferréol-les-Neiges.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité une heure avant la cérémonie, soit de 12h à 13h. Le corps sera déposé ultérieurement au cimetière paroissial sous la direction desElle laisse dans le deuil ses enfants, ses belles-filles et son gendre: Jean-Marc (Rachelle Leclerc), Rémi (Ginette Cloutier) et Céline (Claude Chouinard); ses petits-enfants: Patrice, Lindsay (Dany Dubreuil), Jonathan (Bianka Gravel), Pierre-Luc (Mathieu Harrisson), Martin (Manon Guimont), et Mathieu; ses arrière-petits-enfants: Sarah-Maude, Samuel, Maxym, Maryann, Ludovic, Maïka, Éryka et son arrière-arrière-petite-fille Amy-Jade; ses sœurs et ses belles-sœurs: feu Jérôme (Gemma), Émilienne (feu Armand), Jeanne (feu Jean-Noël), feu Léo (Carole, Claudette), Léonie (Pierre). Elle a maintenant rejoint sa sœur et ses frères: feu Germaine (feu Alexandre) et feu Pierre (feu Simone), ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Caron qui l'ont tous précédée. Elle quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement la docteure Michèle Pépin ainsi que le personnel de l'unité de soin du Jardin de la Côte pour les bons soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/