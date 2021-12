PROULX, Suzanne Guertin



Au CHSLD Sainte-Anne de Beaupré, le 29 novembre 2021 à l'âge de 100 ans, est décédée Mme Suzanne Guertin, épouse de feu Edgar Proulx. Elle était la fille de feu Arthur Guertin et de feu Blanche Dupont. Elle a demeuré à Chibougamau, Charny, l'Île d'Orléans puis à Québec.La famille recevra les condoléances aule dimanche 9 janvier 2022, de 13h30 à 16h30. Les cendres seront déposées au Cimetière de Charny au printemps 2022. Elle laisse dans le deuil son frère Claude Guertin, ses enfants et leurs conjoints: feu Maurice (feu Louise Fortin), Jacqueline, feu Robert, Monique (feu Yvon Guérin), André (Suzanne Piché), Françoise, Jean-Claude (Nicole Piché) et Marcel (feu Margot Rankin); ainsi que de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants.