CÔTÉ, Jean-Claude



À l'Hôtel Dieu de Lévis le 12 décembre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée monsieur Jean-Claude Côté, époux de feu madame Jeanne-d'Arc Laroche. Il était le fils de feu Alphonse Côté et de feu Béatrice Charest. Il demeurait à Laurier-Station. Il laisse dans le deuil ses enfants: Paule (Luc Laflamme), Odette (Gérald Bergeron), Chantal (Claude Jalbert), Sylvain (Chantal Genest), Jean-Yves (Line Day), Harold (Hélène Bourgoin) Martin; ses petits-enfants: Marianne (David), Mathieu (Andréanne), Élise (Scott), Joëlle (Michaël), Vincent (Isabelle), Nelson (Camille), Yannick, David (Marie-Joly), Charles-Emmanuel (Laurence), Louis-Pascal, Francis, Antony, Mélanie et Maxime et ses arrière-petits-enfants. Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Côté et Laroche. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements à tout le personnel de la résidence Jardins Marie-Pier de St- Flavien et de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à notre père. La famille proche vous accueillera à la Maison funéraireà compter de 10h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Qc G6V 3Z1, site web: https://fhdl.ca/