ROCHEFORT, Albert

Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 16 novembre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Albert Rochefort, époux de madame Alice Dugas. Il était le fils de feu madame Adèle Bouchard et de feu monsieur Joseph Rochefort. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil outre son épouse Alice Dugas; ses enfants: Robert (Lucie Trépanier), Jacques (Isabelle Giroux), Yves (Diane Banville); ses petits-enfants: Pierre-Yves (Laurie St-Laurent), Sébastien, Alexandre (Marie-Florence Lévesque); ses frères et soeurs Thérèse (feu Joseph Giguère), André (Thérèse Tremblay), Feu Jeannne-d'Arc, Lucie, feu Adrien (Marielle Lachance), feu Paul (feu Rachelle Simard), Hélène (André Carbonneau), Marie; ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Johanne (feu Paul-Auguste St-Pierre), feu Roberta (feu Origène Cyr), feu Lorraine (feu Gabrielle St-Onge), feu Mona (feu Charles-Eugène Lebrun), Sergine (Rosario Poirier), Paul, Diane (feu Maurice Racicot), Josette (Brian Harrison), Michel, Carol (Lisette Appleby), Léola (Victor Henry); ainsi que ses arrière-petits-enfants, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'Hébergement fe Charlesbourg (soins palliatifs) et du CLSC la Source pour les excellents soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 1040, Avenue Belvédère, bureau 214, Québec, (Québec) G1S 3G3