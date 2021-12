VÉZINA, Richard



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 28 novembre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Richard Vézina, époux de dame Lise Deschênes. Né à Québec le 25 décembre 1938, il était le fils de feu dame Rita Vézina et de feu monsieur Emmanuel Vézina. Il demeurait à Boischatel. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Monsieur Vézina laisse dans le deuil son fils Stéphane (Martine Plante); ses petits-enfants: Emmanuel (Valérie Audet) et Justine; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Deschênes: Jean (Claudette Giguere), Pierre (Pauline Beaulieu), Marcelle (Robert Viscardi); ses neveux et nièces: Andrée Deschênes, Marie-Claude Deschênes, Félix Deschênes, Gabriel Deschênes, Énia Deschênes; ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, Site: www.coeuretavc.ca, Tél.: 1-888-473-4636. Les funérailles sont sous la direction de