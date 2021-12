RHÉAUME, Nicolas



À son domicile, le 1 décembre 2021, à l'âge de 49 ans et 3 mois, est décédé paisiblement M. Nicolas Rhéaume. Il était le fils de Mme Claudette Rhéaume et de M. Laurent Rhéaume. Il demeurait à Scott. La famille vous accueillera aule samedi 18 décembre 2021 de 13h à 15h.Il laisse dans le deuil outre ses parents: Claudette et Laurent; son frère: Sébastien (Valérie Nadeau), sa nièce et son neveu: Emmy (Étienne Gaboury) et Olivier (Sarah Côté). Il laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Dons suggérés : Fondation IUCPQ : https://iucpq.qc.ca/ Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec.