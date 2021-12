ROBITAILLE, Claude



À l'hôpital Saint-Sacrement, le 11 décembre 2021, est décédé monsieur Claude Robitaille, fils de feu Yvonne Lelièvre et de feu Guillaume Robitaille, il est allé rejoindre sa tendre épouse dame Liliane Langlois, Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyne (François Nolet), Francine (Daniel Maranda) et Sylvain (Andrée Coulombe); ses petits-enfants: Stéphanie (Patrick), Vicky (Bobby), Jason (Anne-Marie), Gabriel (Jessie), Laury (Patrick), Félix (Sarah) et Michael (Marie). Il laisse également dans le deuil ses arrière-petits-enfants: Derek, Lili-Ann, Brian, Jacob, Julia, Lucas et Léo. Il laisse aussi dans le deuil son frère et sa sœur: Pierrette (Jean-Marc Duranleau) et Ghislain (Marielle Lacasse), son beau-frère et sa belle-sœur: Gaston Langlois (Françoise Rochette) et Collette Langlois (feu Léopold Langlois), ainsi que de nombreux parents et amis. La famille a confié monsieur Robitaille auLa famille recevra les condoléances au complexede 10h30 à 11h30,Les cendres de monsieur Robitaille iront rejoindre celles de sa tendre épouse au columbarium du complexe funéraire Sylvio Marceau Saint-Vallier. La famille tient à remercier les membres du personnel de la résidence Saint-François, à Charlesbourg, pour les bons soins prodigués à leur père. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladies du cœur. Pour rendre hommage à monsieur Robitaille, vous pouvez visité le site internet du complexe Sylvio Marceau: www.dignitéquébec.com.