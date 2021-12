AUDET, Jean Elphège



À l'Institut universitaire de pneumologie et de cardiologie de Québec (IUCPQ), le 30 novembre 2021, à l'âge de 96 ans et 5 mois, est décédé monsieur Jean Elphège Audet, époux de madame Denise Potvin, fils de feu madame Claire Poliquin et de feu monsieur Onésime Audet. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Denise Potvin, ses frères et sœurs : Claude (feu Laurette Lessard), Gaétan (Raymonde Dion), Roch (prêtre des missions étrangères), feu Guy (feu Marthe Royer, Thérèse Demers), Réjeanne (feu Gilles Moore), feu Georgette, feu Blaise (Ethel Guenette) et Céline; son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Potvin : Louise (Jean Bonenfant) et Hélène, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Saint-Michel de Sillery. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), téléphone : 418 656-4999, site web : www.fondation-iucpq.org ou à la fondation de votre choix.