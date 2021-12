[BALADO] LSD et champignons, l'engouement thérapeutique

Les drogues psychédéliques ont parcouru un long chemin depuis leur apogée hallucinogène des années 70.

• À lire aussi: [BALADO] Comprendre la surdose d'opioïdes

Aujourd’hui, de plus en plus de recherches s’intéressent à leurs potentiels thérapeutiques pour soigner les gens atteints du Syndrome de Stress post-traumatique (SSPT), de la dépression et de l’anxiété profonde, notamment.

Les champignons magiques et l’ecstasy feront-ils bientôt partie de la pharmacopée médicale?