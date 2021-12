PICARD, Georges J. René

(Jean-Paul)



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 12 décembre 2021 à l'âge de 97 ans, est décédé monsieur Georges J. René (Jean-Paul) Picard, époux de feu dame Rose De Lima Leclerc. Il était le fils de feu monsieur Adrien Picard et de feu dame Blanche Lefebvre. Il demeurait à Québec, autrefois de Saint-Ferréol-les-Neiges.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité, 1 heure avant la cérémonie, soit de 13h à 14h. Le corps sera inhumé ultérieurement au cimetière de Saint-Ferréol-les-Neiges sous la direction desIl laisse dans le deuil son fils Jean-Guy (Sylvie Vermette) et sa fille Ange-Marie (Claude-André Leduc); ses sœurs et son beau-frère: Gemma Picard (feu Jérôme Picard) et Nicole Picard (Raymond Bilodeau). Il a maintenant rejoint son épouse Rose De Lima ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Marie-Anna Picard (feu Fidèle Picard), feu Antoinette Picard (feu Wellie Lachance), feu Lorenzo Picard (feu Gilberte Roy), feu Armand Picard (feu Thérèse Bilodeau), feu Florence Picard (feu Isidore Leclerc), feu Florilda Picard (feu Gilbert Labrecque), feu Simone Picard (feu Pierre Picard), feu Marcel Picard (feu Jacqueline Gagné), feu Henri Leclerc (feu Simone Imbeault), feu Anna-Marie Leclerc (feu Raymond Audet) et feu Théodore Leclerc (feu Gérardine Roy). Il quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier sincèrement le personnel du 5e étage de l'Hôpital St-François d'Assise pour la qualité des soins prodigués. Merci également à l'équipe des infirmières du CLSC pour les soins à domicile. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la La Société Alzheimer de Québec1040, avenue Belvédère, bureau 305, Sillery (Québec) G1S 3G3 https://societealzheimerdequebec.com/don-en-ligne/don-3/personal